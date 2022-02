Eni : Développe sa présence au Texas avec deux acquisitions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Eni New Energy US (une entité états-unienne de Eni gas e luce - Plenitude) a fait l'acquisition de deux projets au Texas d'un total de 466 MW auprès du développeur mondial d'énergie renouvelable BayWa.r.e.



La première acquisition porte sur une centrale solaire d'environ 266 MW, Corazon I, située dans le comté de Webb, au Texas (États-Unis), opérationnelle depuis août 2021. Selon Eni, elle produira plus de 500 GWh chaque année, permettant d'éviter le rejet annuel de plus de 250 kt d'émissions de CO2 dans l'atmosphère.



L'autre acquisition concerne un projet de stockage d'environ 200 MW/400 MWh à Guajillo (Texas). Le développement en est à un stade ' avancé ' et le site devrait être opérationnel avant la fin 2023, assure Eni.



' Ces transactions marquent un énorme pas en avant dans la croissance de notre capacité renouvelable sur le marché américain et rapproche Plenitude de ses objectifs : atteindre plus de 6GW de capacité renouvelable installée d'ici 2025 puis plus de 15 GW d'ici 2030', a déclaré, en substance, Stefano Goberti, directeur général d'Eni gas e luce - Plenitude.





