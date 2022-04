Eni : Deux parcs éoliens offshore développés en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GreenIT et CI IV, un fonds géré par Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ont signé un accord pour la construction de deux parcs éoliens offshore flottants en Sicile et en Sardaigne, tous deux situés à plus de 35 km de la côte, d'une capacité totale d'environ 750 MW.



Le premier, situé au large de Marsala sera composé de 21 turbines d'une capacité d'environ 12 MW chacune et d'une capacité totale d'environ 250 MW. Le second parc éolien situé dans la zone maritime au large de la côte sud-ouest de la Sardaigne sera composé de 42 turbines éoliennes d'une capacité de 12 MW chacune et d'une capacité totale de plus de 500 MW.



Les deux parcs éoliens produiront plus de 2 000 GWh/an, soit la consommation énergétique annuelle moyenne de près de 750 000 ménages.



Le début des opérations est prévu en 2026 en Sicile et en 2028 en Sardaigne, une fois la phase d'autorisation et la construction ultérieure achevées.



L'initiative permettra d'éviter des émissions de dioxyde de carbone d'environ 1 million de tonnes sur une base annuelle, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonisation du plan national intégré pour l'énergie et le climat 2030 et à la croissance du secteur de l'éolien offshore flottant en Italie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.