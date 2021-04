Eni : Découvre un gisement au large de l'Angola

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui une nouvelle découverte de pétrole léger dans le bloc 15/06, estimée entre 200 et 250 millions de barils de pétrole. au large de l'Angola, sur le prospect d'exploration de Cioca.



Le Cuica-1 NFW a été foré en tant que puits dévié par le navire de forage Libongos dans une profondeur d'eau de 500 mètres, et a atteint une profondeur verticale totale de 4100 mètres, rencontrant une colonne totale de 80 mètres de réservoir de pétrole léger (38 ° API) dans les grès du Miocène 'avec de bonnes propriétés pétro-physiques', dixit Eni.



Le résultat de la collecte intensive de données indique une capacité de production attendue d'environ 10 000 barils de pétrole par jour, précise la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.