Eni : Découvre de nouvelles ressources pétrolières en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce une nouvelle découverte de pétrole au sein de la concession Meleiha, située dans le désert occidental d'Égypte.



La découverte a été réalisée grâce au puits Arcadia 9 qui a rencontré 85 pieds (soit 26m environ) de colonne de pétrole dans les grès du Crétacé de la formation Alam El Bueib 3G.



Suite à cette découverte, deux puits de développement, Arcadia 10 et Arcadia 11, ont été forés. Le premier a rencontré 25 pieds (7,6m) de colonne de pétrole et le second 80 pieds (24m), toujours dans la formation Alam El Bueib 3G.



Cette nouvelle trouvaille va permettre d'ajouter quelque 10 000 barils de pétrole par jour à la production brute d'Eni dans le désert occidental d'Égypte, assure Eni.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.