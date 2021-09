Eni : 'découverte majeure' au large de la Côte d'Ivoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier en fin de journée une ' découverte majeure de pétrole ' au large de la Côte d'Ivoire, dans le bloc CI-101, opéré par Eni (90%) et Petroci Holding (10%).



Situé à 60km des côtes et à 1200m de profondeur, le puits a été identifié en mobilisant un large éventail de données sismiques 3D et de technologies de pointes.



Le potentiel de la découverte peut être estimé à titre préliminaire entre 1,5 et 2,0 milliards de barils de pétrole, estime Eni. La société précise détenir quatre autres blocs dans les eaux profondes ivoiriennes, avec le même partenaire, Petroci Holding.





