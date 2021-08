Eni : Début de la production du champ Cuica

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi soir débuter la production du champ Cuica, dans le bloc 15/06 de l'offshore angolais, via le navire FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Armada Olombendo, à peine plus de quatre mois après l'annonce de sa découverte, en mars 2021.



Le FPSO Armada Olombendo a une capacité de production de 100 000 barils de pétrole par jour. Outre Cuica - 'dont la cadence de production est conforme aux attentes', assure Eni - l'Olombendo reçoit et traite désormais la production des champs Cabaça, Cabaça Sud-Est et UM8 et recevra également la production du champ Cabaça North au 4e trimestre.



Le bloc 15/06 est exploité par Eni Angola avec une part de 36,84 %, a égalité avec Sonangol Pesquisa e Produção, tandis que SSI Fifteen Limited compose le reste avec 26,32 %.





