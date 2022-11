Eni : Collaboration autour des cultures à usage énergétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord de collaboration avec BF pour évaluer le développement de cultures à usage énergétique en Italie, en récupérant des terres dégradées, abandonnées ou polluées, sans concurrencer la chaîne alimentaire.



' Le projet valorisera les zones abandonnées du pays, en les récupérant et en les insérant dans un circuit vertueux qui offrira en même temps aux entrepreneurs agricoles italiens de nouvelles opportunités de diversification de leurs activités ', a déclaré Federico Vecchioni, directeur général de BF Spa.



Début 2023, une phase pilote sera lancée, en cultivant des graines telles que le carthame et le brassica à partir desquelles extraire l'huile végétale à envoyer aux bioraffineries d'Eni, pour une transformation ultérieure en biocarburants.





