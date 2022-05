Eni : Claudio Descalzi mis à l'honneur par Atlantic Council

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a reçu hier le “Distinguished Business Leadership Award 2022”, attribué par Atlantic Council.



Cette distinction prestigieuse a été décernée pour le 'rôle extraordinaire' qu'il a assumé dans le secteur de l'énergie au niveau international, pour la transformation technologique de l'entreprise (qui vise la décarbonation complète de son activité d'ici 2050) et pour sa contribution au nouveau défi de la sécurité énergétique italienne et européenne.



L'Atlantic Council est une organisation qui se présente comme ' non partisane ' dont la mission est de 'façonner ensemble l'avenir mondial' et de ' promouvoir le leadership et l'engagement des États-Unis dans le monde, en collaboration avec des alliés et des partenaires '.





