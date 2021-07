Eni : Capacités renforcées dans l'éolien en Italie

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi l'acquisition auprès de deux fonds d'investissements britannique et néerlandais d'un portefeuille comptant 13 fermes éoliennes terrestres en Italie.



L'opération porte au total sur le rachat de 256 turbines éoliennes 'onshore' situées en Sicile, dans les Pouilles, en Basilicate et dans les Abruzzes et entrées en service entre 2009 et 2016.



Avec ces capacités additionnelles, qui représentent quelque 315 MW, Eni est appelé à devenir l'un des principaux acteurs du marché italien des énergies renouvelables.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



