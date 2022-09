Eni : BP va vendre au groupe ses activités en Algérie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BP a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte de vendre ses activités en amont en Algérie à Eni, y compris ses intérêts dans les concessions gazières d'In Amenas et d'In Salah.



BP détient des intérêts directs de 33,15 % et 45,89 % dans les projets d'In Salah et d'In Amenas respectivement. Tous deux sont exploités par des coentreprises détenues conjointement par bp, Equinor et Sonatrach.



Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive de BP, gaz et énergie à faible teneur en carbone, a déclaré : 'BP a travaillé avec succès avec l'Algérie pendant près de 30 ans en soutenant les opérations sur deux grands projets gaziers pour le pays. Nous pensons que cet accord représente un bon résultat pour bp et Eni et pour l'Algérie. '



La coentreprise In Salah Gas a développé sept champs gaziers dans le Sahara méridional, à environ 1 200 kilomètres au sud d'Alger. La coentreprise In Amenas produit du gaz et des liquides de gaz naturel dans le bassin d'Illizi, dans le sud-est de l'Algérie.



Les sociétés ont informé leurs partenaires et les entités gouvernementales algériennes concernées de leur accord. La transaction est soumise aux approbations du gouvernement, aux processus de préemption des partenaires et aux processus d'autorisation de la concurrence.



