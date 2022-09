Eni : Avec ACI pour la mobilité durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni et l'Automobile Club d'Italia (ACI) et la Fédération italienne du sport automobile, lancent un important projet de coopération pour accélérer la généralisation des produits, services et solutions pour la mobilité durable et la transition énergétique.



La large présence de l'ACI sur le territoire italien sera associée aux technologies et aux entreprises de toutes les sociétés d'Eni, avec une approche holistique, transversale et sur mesure.



L'accord a été signé samedi 10 septembre par Giuseppe Ricci, directeur de l'évolution énergétique d'Eni, et par Angelo Sticchi Damiani, président de l'Automobile Club d'Italia.



Pour l'occasion, Eni a présenté son offre durable qui comprend notamment de nouveaux biocarburants et des produits d'origine biogénique obtenus à partir de déchets ou de matières premières végétales.



Giuseppe Ricci, directeur de l'exploitation d'Energy Evolution chez Eni, a déclaré : ' C'est le point de départ d'une nouvelle approche qui s'articule autour d'une vision et d'une offre intégrée de produits, services et solutions pour une plus grande durabilité et pour la transition énergétique. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.