Eni : Achète FRI-EL Biogas, spécialiste italien du biogaz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ecofuel, filiale d'Eni chargée de gérer les investissements d'Eni dans l'économie circulaire, a conclu un accord avec et FRI-EL Greenpower afin qu'Eni acquière FRI-EL Biogas Holding Company, spécialiste italien de la production de biogaz.



FRI-EL Biogas Holding possède 21 usines de production d'électricité à partir de biogaz et une usine de traitement OFMSW - la fraction organique des déchets solides - qu'Eni a l'intention de convertir pour produire 50 millions de mètres cubes du biométhane par an dans le réseau.



'Avec cet accord, nous avons jeté les bases d'une forte croissance dans le secteur du biométhane, qui sera distribué dans les stations-service d'Eni, à la fois sous forme de gaz naturel comprimé et de gaz naturel liquéfié', réagit Claudio Descalzi, le p.d.-g. d'Eni.



L'accord reste soumis à certaines conditions suspensives, y compris à l'autorisation des autorités antitrust compétentes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.