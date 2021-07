Eni : Accords de coopération avec KazMunaiGas au Kazakhstan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'accords de coopération pour le développement de projets d'énergie renouvelable, d'hydrogène et de 'biofeedstock' (matières premières biologiques non alimentaires) avec KazMunaiGas, au Kazakhstan, élargissant ainsi le partenariat historique entre les deux entités au périmètre de la transition énergétique.



Selon Eni, ces accords marquent 'une nouvelle étape tangible' en faveur de la transition énergétique et de la décarbonation, tout en s'inscrivant dans les objectifs de neutralité carbone du pays.



Au Kazakhstan, Eni, à travers sa filiale locale d'énergie renouvelable ArmWind LLP, est déjà un acteur clé dans le développement du secteur des énergies renouvelables à travers deux parcs éoliens et une centrale photovoltaïque pour une capacité totale d'environ 150 MW.



