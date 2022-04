Eni : Accord avec Sonatrach sur le gaz en Algérie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir que son directeur général, Claudio Descalzi, avait signé à Alger un accord qui permettra à Eni d'augmenter les quantités de gaz importées via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei dans le cadre du contrat d'approvisionnement en gaz à long terme en place avec Sonatrach.



Cet accord permettra d'exploiter les capacités de transport disponibles du gazoduc pour assurer une plus grande flexibilité d'approvisionnement, en fournissant progressivement des volumes croissants de gaz à partir de 2022, jusqu'à 9 milliards de mètres cubes par an en 2023-24.



'Grâce à l'étroite collaboration de longue date entre Eni et Sonatrach, il il a été possible en peu de temps et avec un énorme effort commun de signer cet important accord qui consolide davantage le partenariat entre les entreprises et renforce la coopération entre nos pays ', a déclaré Claudio Descalzi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.