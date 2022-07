Eni : Accord autour de champs d'hydrocarbures en Algérie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec SONATRACH, Oxy et TotalEnergies afin de stimuler les investissements dans les blocs 404 et 208 en Algérie et accéder aux réserves d'hydrocarbures des champs prolongeant ainsi leur durée de vie de 25 années supplémentaires.



Cet accord permettra en outre de valoriser les importantes quantités de gaz associées qui pourraient devenir disponibles à l'exportation, contribuant ainsi à la diversification des approvisionnements en gaz de l'Europe.



Le plan d'activités convenu comprendra également de nouvelles technologies pour améliorer le facteur de récupération des réserves et réduire les émissions de CO2 grâce à des projets d'efficacité énergétique et de décarbonation.



