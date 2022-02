Engie : Engie vise une hausse régulière de ses résultats de 2022 à 2024

Engie a publié des résultats en forte hausse au titre de 2021, portés notamment par des prix de l'énergie élevés. Le groupe table sur une progression régulière de ses performances au cours des trois prochains exercices.

PARIS (Reuters) - Engie a publié mardi des résultats en forte hausse au titre de 2021, portés par les prix de l'énergie et par une disponibilité élevée de ses capacités de production, et a dit tabler sur une progression régulière de ses performances au cours des trois prochains exercices.

Le fournisseur de gaz et d'électricité, qui met l'accent sur les énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques décentralisées ou encore le gaz "vert", a précisé dans un communiqué qu'il visait un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,1 et 3,3 milliards d'euros en 2022, puis de 3,2 à 3,4 milliards en 2023 et de 3,3 à 3,5 milliards en 2024.

À horizon 2024, il prévoit une croissance de ses résultats principalement portée par ses investissements dans les renouvelables et par l'amélioration des performances de son pôle "Energy Solutions" (infrastructures énergétiques décentralisées "bas carbone") ainsi qu'une "contribution résiliente" de son pôle Infrastructures, avec une croissance qui devrait notamment reposer sur une "amélioration significative de la productivité".

Engie compte ainsi faire mieux que compenser la baisse des résultats de ses activités nucléaires en Belgique, consécutive à l'arrêt des centrales d'ici 2025, et "générer une croissance progressive des résultats et des dividendes".

Le groupe a enregistré au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 3,7 milliards d'euros (contre une perte de 1,5 milliard un an plus tôt), un résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies de 2,9 milliards (+69,7%), un Ebitda de 10,6 milliards (+18,6%) et un chiffre d'affaires de 57,9 milliards (+30,6%).

Engie précise avoir retraité son exercice 2020 pour tenir compte de la vente à Bouygues de sa filiale de services multi-techniques Equans pour 7,1 milliards d'euros, dont la finalisation est toujours prévue au second semestre 2022.

Le groupe estime désormais que son plan de cession devrait avoir un impact d'au moins 11 milliards d'euros sur sa dette financière nette entre 2021 et 2023, contre une indication initiale de 9 à 10 milliards.

Il propose un dividende de 0,85 euro par action au titre de 2021 (contre 0,53 euro par action pour 2020) et souligne que sa politique de dividende reste inchangée, la hausse attendue de ses résultats devant lui permettre de ne pas recourir au niveau plancher de 0,65 euro par action annoncé en mai dernier.

Engie a également annoncé mardi son intention de consulter ses actionnaires sur sa stratégie de transition climatique lors de sa prochaine assemblée générale.

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)

