Engie : Vente de parts dans un portefeuille de renouvelables

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'un accord avec Hannon Armstrong pour lui vendre 49% de participations dans un portefeuille de 2,3 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables. Il gardera le contrôle d'une partie du portefeuille et continuera d'assurer la gestion des actifs.



Le groupe énergétique précise que le portefeuille concerné comprend 13 projets (neuf projets éoliens terrestres pour 1,8 MW et quatre solaires pour 0,5 MW) situés dans des zones-clés pour le marché des États-Unis.



Hannon Armstrong deviendra propriétaire de 49% des projets éoliens en service, qui représentent au total 663 mégawatts (MW). Les projets restants (1,6 GW), qui sont en cours de construction, seront intégrés au partenariat dès leur mise en service.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENGIE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok