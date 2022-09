Engie : Va investir dans un projet d'électrolyses en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie va réaliser un investissement pour le développement d'un des premiers projets d'hydrogène renouvelable situé dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale.



La première phase du projet Yuri, qui devrait être achevée en 2024, permettra de produire jusqu'à 640 tonnes d'hydrogène renouvelable par an. Il va servir de stock d'approvisionnement zéro carbone pour le site de production d'ammoniaque de Yara Australia situé à Karratha.



Une fois en service, il s'agira de l'une des plus grandes électrolyses alimentées par des énergies renouvelables au monde.



Engie a conclu un accord avec Mitsui qui permet à Mitsui d'acquérir 28% des parts de la joint-venture du projet Yuri. Engie et Mitsui ont l'intention d'exploiter le projet Yuri à travers cette joint-venture.



' Grâce au soutien des autorités australiennes, nous ouvrons la voie du développement du marché mondial de l'hydrogène, ' a déclaré Sébastien Arbola, Directeur Général Adjoint d'Engie, chargé des Activités de Production Thermique et de Fourniture d'Hydrogène et d'Énergie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.