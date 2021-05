Engie : Une métrique de la décarbonation a été développée

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mercredi avoir développé une méthodologie destinée à mesurer la décarbonation des entreprises et des acteurs publics.



Le groupe énergétique français indique qu'il compte rendre publique cette métrique de la décarbonation afin d'en faire un standard utilisable par le plus grand nombre d'acteurs.



Engie explique avoir dégagé plusieurs principes de comptabilisation communs à tous les secteurs ainsi que les lignes directrices sectorielles du système, qu'il a compilés au sein d'un guide détaillé.



Un groupe de travail est maintenant en cours de constitution afin de développer le référentiel.



