Engie : Une décote moyenne d'environ 20% selon Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo a organisé hier un roadshow avec Madame Judith Hartmann, CFO.



La stratégie sur les renouvelables devrait être détaillée à l'occasion du prochain CMD d'Engie qui se tiendra le 18 mai prochain.



Oddo estime qu'Engie cherche à mettre en place une stratégie multilocale sur laquelle baser ses ambitions de développement par zone géographique afin de maximiser les économies d'échelles des différents sites d'exploitation.



' Les objectifs en matière de verdissement de la part du gaz dans le réseau où Engie anticipe une progression de 1% aujourd'hui à 10% en 2030 ' rajoute Oddo.



' De notre point de vue, si la vigueur des prix du CO2 se confirme, il semble possible qu'Engie entre dans un cycle favorable sur ses activités de production d'énergie en Europe '.



Oddo confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 16 E



'Le titre continue d'être valoriser à une décote moyenne d'environ 20% sur les comparables que nous jugeons excessive' indique l'analyste.



