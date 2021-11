Engie : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé mercredi son objectif de cours sur Engie, qu'il fait passer de 15,5 à 16,5 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker évoque une publication à neuf mois 'positive' qui a vu le groupe énergétique français relever ses objectifs annuels pour la deuxième fois depuis le début de l'exercice.



UBS salue également un plan de cessions d'actifs qui va plus loin que prévu, la vente d'Equans ayant porté à 9,6 milliards d'euros les fonds récoltés dans le cadre du programme, contre un objectif initial qui se situait entre neuf et 10 milliards pour la période 2021-2023.



Le courtier s'attend à ce qu'Engie réinvestisse cette somme dans sa croissance dans les énergies renouvelables, une stratégie illustrée selon lui par l'acquisition d'Eolia annoncée la semaine passée.



