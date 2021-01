Engie : S'associe à OL Groupe pour solariser OL Vallée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Reservoir Sun et Engie deviennent des 'partenaires référents' en matière d'accès à l'énergie solaire du projet OL Vallée - un projet de création de pôle sportif d'excellence dans la métropole lyonnaise - annonce Engie.



' Dès la construction du stade nous souhaitions privilégier les énergies propres et durables. (...) Ce partenariat large avec des acteurs référents dans le domaine de l'énergie, s'inscrit directement dans notre devoir d'exemplarité en matière d'énergies renouvelables et de développement durable', a déclaré Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais



Le projet prévoit ainsi 'la solarisationde tout un écosystème local, basé sur une diversité de solutions photovoltaïques'. Des ombrières solaires vont être placées sur les parkings du Groupama Stadium, tandis que panneaux photovoltaïques vont couvrir les toitures du Groupama OL Training Center, de la future salle mutlifonctions Arena et du complexe de tennis 'All In Academy' de Jo-Wilfried Tsonga.



L'ensemble des dispositifs solaires aura une capacité installée d'environ 10 MW et couvrira une surface de 50000 m² correspondant à 7 terrains de football.



Cette production d'électricité locale et décarbonée, qui correspond à l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 2500 foyers, permettra de répondre à une partie des besoins du Groupama Stadium et de l'Arena et d'économiser 164 tonnes de CO² par an, indique Engie.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.