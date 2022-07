Engie : RNR multiplié par 2,5 au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Engie publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe des activités poursuivies de 3,2 milliards d'euros pour le premier semestre 2022, contre 1,3 milliard au 30 juin 2021, grâce à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent.



A 5,3 milliards d'euros, l'EBIT du groupe énergétique a augmenté de 73,1% en organique, pour un EBITDA de 7,5 milliards, en croissance organique de 43,2%, et un chiffre d'affaires de 43,2 milliards, en croissance organique de 71,3%.



Engie maintient ses objectifs pour l'ensemble de 2022 d'un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'EBITDA de 11,7 à 12,7 milliards et d'EBIT de sept à huit milliards.



