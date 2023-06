Engie : Révision en hausse des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce revoir à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2023 à un niveau maintenant compris entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros, et non plus 'dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à quatre milliards'.



De même, l'EBIT hors nucléaire est attendu désormais par le groupe énergétique dans une fourchette indicative de 8,5 à 9,5 milliards d'euros, contre 'le haut de la fourchette de 6,6 à 7,6 milliards' auparavant.



'La révision à la hausse est principalement liée aux solides résultats enregistrés par GEMS (Global Energy Management & Sales), la forte performance du premier trimestre 2023 s'étant poursuivie aux mois d'avril et de mai', explique Engie.



