Engie : Retire ses objectifs financiers pour l'année 2020

(CercleFinance.com) - Engie a décidé de retirer ses objectifs financiers préalablement fixés pour l'année 2020. Le groupe ' s'exprimera en temps utile sur l'actualisation de ses objectifs financiers pour l'année 2022 '.



Le groupe indique ce soir dans un communiqué qu'il est ' impossible à ce stade d'estimer précisément l'impact de la crise sur les états financiers du Groupe en raison de l'incertitude sur sa durée et sa gravité '.



Le Conseil d'Administration a décidé également d'annuler le dividende 2019 de 0,80 euro par action, et affirmé son engagement de verser un dividende à l'avenir.



L'Assemblée Générale des actionnaires se déroulera comme prévu le 14 mai 2020 sous forme de téléconférence, à distance.



