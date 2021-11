Engie : Engie retient l'offre de Bouygues pour Equans

PARIS (Reuters) - Engie a retenu l'offre soumise par Bouygues pour l'acquisition de sa filiale de services multi-techniques Equans, a-t-on appris vendredi de source au fait des discussions à l'issue d'une réunion du conseil d'administration du groupe énergétique.

Deux offres concurrentes de celle de Bouygues avaient été soumises pour Equans, dont la valorisation est estimée entre six et sept milliards d'euros selon plusieurs sources: une par Eiffage, autre groupe de BTP et de concessions, et une autre par le fonds d'investissement américain Bain Capital associé à Fimalac, holding de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.

(Reportage Gwénaëlle Barzic, rédigé par Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

