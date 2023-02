Engie : Résultat net récurrent accru de 78% en 2022

(CercleFinance.com) - Engie publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe (activité poursuivies) en augmentation de 78,4% à 5,2 milliards d'euros au titre de 2022, ainsi qu'un EBIT en progression de 47,2% à neuf milliards et un EBITDA en croissance de 29,8% à 13,7 milliards.



A 93,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires s'est accru de 62,2% (+60,4% en organique), lors d'une 'année sans précédent au cours de laquelle Engie a joué un rôle majeur pour garantir la sécurité d'approvisionnement' selon Catherine MacGregor, sa directrice générale.



Le groupe énergétique anticipe pour 2023 un RNR part du groupe entre 3,4 et quatre milliards d'euros ainsi qu'un EBIT hors nucléaire entre 6,6 et 7,6 milliards, puis des fourchettes-cibles de respectivement 4,1-4,7 et 7,5-8,5 milliards à horizon 2025.



Pour 2022, le conseil d'administration propose de distribuer 65% du RNR part du groupe, représentant un dividende de 1,40 euro par action. Il vise un taux de distribution de 65 à 75% avec un plancher de 0,65 euro pour la période 2023-2025.



