Engie : Résolutions adoptées en AG

(CercleFinance.com) - Engie annonce que son assemblée générale mixte, réunie à huis clos le 14 mai, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises, dont le renouvellement, pour quatre ans, des mandats de Fabrice Brégier et Lord Peter Ricketts of Shortlands, administrateurs indépendants.



Les actionnaires ont adopté la raison d'être du groupe, à savoir 'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement', et son inscription dans les statuts.



