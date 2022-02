Engie : Remporte une enchère dans l'éolien offshore aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Engie annonce que Ocean Winds, la joint-venture qu'elle détient à 50/50 avec EDPR et spécialisée dans l'éolien offshore, s'est vu attribuer une zone de 289km2dans le cadre d'une vente aux enchères d'énergie éolienne offshore dans la baie de New York, pour un site d'une capacité pouvant aller jusqu'à 1,7GW.



A terme, cette ferme éolienne posée en mer, située à environ 38 et 53 milles nautiques au large des côtes de l'État de New York et de celles du New Jersey, devrait contribuer à hauteur de 1,7GW aux objectifs d'énergies propres des États-Unis, de l'État de New York et du New Jersey.



'Grâce à cette plateforme d'envergure, Ocean Winds occupera une position de choix pour capter le potentiel de croissance du pays, qui ambitionne une capacité de production d'éolien offshore de 30GW d'ici 2030', indique Engie.



Ocean Winds East, LCC, le partenariat entre Ocean Winds et Global Infrastructure Partners (GIP), un important gestionnaire de fonds d'infrastructure indépendant basé à New York, a remporté l'enchère de l'une des six zones proposées pour 765 M$.



