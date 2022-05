Engie : Relèvement des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Engie indique revoir à la hausse ses objectifs annuels pour prévoir désormais que son résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2022 se situera dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros.



Pour le premier trimestre, le groupe énergétique publie un EBIT en croissance de 74% à 3,5 milliards d'euros et un EBITDA en hausse de 49% à 4,6 milliards, pour un chiffre d'affaires en progression de 85% à 25,6 milliards, 'dans des conditions de marché exceptionnelles'.



'Le marché européen du gaz est fortement impacté par la guerre en Ukraine, ce qui se traduit par un niveau de volatilité exceptionnel et des prix très élevés', souligne Engie, qui pointe aussi un risque permanent de rupture des approvisionnements de Russie.



