Engie : Propose plusieurs renouvellements de mandats

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration du groupe, qui s'est réuni aujourd'hui, a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Pierre Clamadieu pour une durée de quatre ans.



Le Conseil a également exprimé son intention de confirmer Jean-Pierre Clamadieu dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration en cas de renouvellement de son mandat par l'Assemblée Générale.



Le Conseil a enfin décidé de proposer le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d'administrateur de Ross McInnes, actuel Président du Comité pour l'Éthique, l'Environnement et le Développement Durable, membre du Comité d'Audit et membre du Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies.



