Engie : Présente le projet Horizeo, avec Neoen

(CercleFinance.com) - Engie et Neoen annoncent leur association afin de développer Horizeo, 'un projet d'envergure de production d'énergies renouvelables' qui repose sur un concept inédit de plateforme énergétique bas carbone, à Saucats, en Gironde.



Ce projet a comme ambition de développer un nouveau modèle de production d'énergies renouvelables. Ilcomprendnotamment la création d'un parc photovoltaïque d'une puissance d'1 Gigawatt doté d'un système de stockage de l'électricité sur batteries, d'une unité de production d'hydrogène vert et d'un 'data center'.



'Horizeo est un projet à la dimension inédite contribuant à l'atteinte des objectifs de transition énergétique fixés par la France', indiquent les deux entreprises. L'énergie produite par le parc photovoltaïque sera ensuite valorisée par le biais de contrats de vente d'électricité de gré à gré.



Saisie en décembre dernier par l'ensemble des porteurs du projet, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a pris la décision d'organiser un débat public qui permettra à l'ensemble du territoire de participer à l'élaboration d'Horizeo.



