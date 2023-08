Engie : Partenariat dans l'éolien offshore dans les Shetland

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mainstream Renewable Power, pureplayer spécialisé dans l'énergie, et Ocean Winds, la joint-venture internationale entre EDPR et ENGIE dédié à l'éolien offshore, se sont associés pour développer un site de 500 MW à l'est des îles Shetland (Royaume-Uni) élargissant l'empreinte globale du parc éolien offshore d'Arven de 2,3 GW.



Arven comprend deux sites. Le premier est le site de 1,8 GW à l'est des Shetland Islands qui a été attribué à la coentreprise 50/50 entre Mainstream et Ocean Winds dans le cadre du processus de location ScotWind en 2022.



Séparément, Ocean Winds a obtenu un site de 500 MW dans le même bloc NE1.



Mainstream a maintenant finalisé son acquisition d'une participation de 50% dans la holding d'Ocean Wind et les deux sites sont maintenant développés conjointement pour maximiser leur potentiel.





