Engie : Oddo reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 16 euros sur Engie, au lendemain de résultats trimestriels conformes aux attentes et d'une journée d'investisseurs réussie, avec l'annonce de son nouveau plan de croissance.



Estimant que l'approche de spécialisation d'Engie 'va lui permettre d'améliorer les conditions de profitabilité de ses activités à l'avenir', le bureau d'études a légèrement relevé ses estimations de BPA de 4% 'alors que la guidance 2023 apparait relativement prudente'.



'En tout état de cause, nous estimons que la décote de plus de 20% avec les comparables est de plus en plus difficile à justifier en particulier avec la dynamique haussière attendue sur les résultats', juge l'analyste en charge du groupe énergétique.



