Engie : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Engie, avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 euros.



Le bureau d'analyses souligne la bonne performance des résultats d'Engie à neuf mois, avec un EBITDA et un EBIT en ligne avec ses attentes et celles du consensus.



Porté par ces performances et par l'amélioration des conditions de marché, Engie a révisé une nouvelle fois à la hausse ses prévisions pour 2021, avec un EBITDA attendu désormais dans une fourchette comprise entre 10,8 et 11,2 MdsE (vs 10,2-10,6 MdsE auparavant), un EBIT entre 6,1 à 6,5 MdsE (vs 5,5-5,9 MdsE auparavant) et le résultat net récurrent entre 3 et 3,2 MdsE (vs 2,5-2,7 MdsE auparavant).



Par conséquent, Oddo révise à son tour ses prévisions et attend désormais un EBITDA 2021 de 11 MdsE (vs 10,4 MdsE), un EBIT de 6,3 MdsE (vs 5,7 MdsE) et un RN de 3,1 MdsE (vs 2,6 MdsE).



Et ces relèvements d'objectifs pourraient se poursuivre à l'occasion de la publication des résultats annuels le 15 février prochain avec la prise en compte des nouveaux prix de marché capté par le groupe



