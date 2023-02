Engie : Oddo relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Engie, avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats publiés hier par Engie au titre de l'exercice fiscal 2022 sont en ligne avec la guidance mais légèrement supérieurs aux attentes.



L'EBITDA est ressorti en hausse de 27% en organique à 13 665 ME (vs guidance entre 13.2-14.2 MdsE), quand Oddo et le consensus tablaient respectivement sur 13 349 ME et 13 320 ME.



Le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour 2023-24, avec un EBIT attendu à 6.6-7.6 MdsE en 2023 et 7.2-8.2 MdsE en 2024 et un résultat net récurrent attendu à 3.4-4.0 MdsE en 2023 et 3.8-4.4 MdsE en 2024.



Dans ce contexte, 'nous avons relevé notre estimation de résultat en partie sur la base de l'accélération du plan de Capex qui passe de 22-24MdsE sur la période 2021-23 à 29-33MdsE sur la période 2023-25', indique Oddo.



Le broker estime que le titre se traite toujours avec une décote de l'ordre de 25% sur les PE vs secteur après retraitement du nucléaire.





