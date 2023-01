Engie : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Engie, avec un objectif de cours légèrement réduit, passant de 17,5 euros à 17 euros.



Fin décembre la CPN (Commission des provisions nucléaires) a demandé à Engie d'augmenter ses provisions pour le démantèlement et la gestion à long terme du combustible nucléaire de 3.3 MdsE contre une proposition initiale de 900 ME, rapporte le broker qui retient finalement 2 MdsE dans ses hypothèses à ce stade.



Le bureau d'analyses indique qu'un forum a été l'occasion de revenir notamment sur la question de l'extension de la durée de vie des deux centrales nucléaires belges. A ce sujet 'les perspectives d'un accord semblent se mettre en place', indique Oddi qui rappelle qu'Engie souhaite placer ces centrales et les Capex de prolongation à parité dans une JV avec l'Etat fédéral de Belgique.



'Sur 2022, le groupe va reconnaître au T4 2022 l'impact rétroactif des taxes infra-marginales sur le nucléaire pour un montant estimé de 500 ME. Sur 2023 une charge additionnelle de 700 ME est attendue ce qui nous amène à baisser nos estimations sur la division nucléaire', conclut Oddo.



