Engie : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Engie, avec un objectif de cours inchangé de 17 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats à 9 mois publiés par Engie ce matin sont supérieurs à ses estimations, avec notamment un EBIT de 7,3 MdsE quand Oddo tablait sur 6,2 MdsE.



La performance des 9M a été principalement tirée par une croissance significative dans tous les segments malgré les activités Solutions énergétiques et Réseaux, qui sont comme attendu stables à 177 ME (-2%)

et 1 765 ME (-2 %), respectivement.



Dans ce contexte, Engie anticipe désormais un EBITDA 2022 compris entre 13,2 et 14,2 MdsE vs 11,7-12,7 MdsE précédemment (ODDO BHF est à 12 245 ME et le consensus à 12 527 ME), l'EBIT dans une fourchette de 8,5-9,5 MdsE contre 7,0-8,0 MdsE précédemment (ODDO BHF est à 7 877 ME et le consensus à 7 934 ME) et le RN récurrent entre 4,9-5,5 MdsE vs 3,8-E 4,4 Mds auparavant (vs ODDO BHF à 4 386 ME et le consensus à 4 445 ME).











