Engie : Oddo BHF réduit légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Engie, avec un objectif de cours réduit de 19 à 18,5 euros.



L'analyste indique que Engie et le gouvernement belge sont arrivés à un accord pour la prolongation de 2 réacteurs nucléaires pour 10 années supplémentaires et surtout pour le transfert du risque de gestion à long terme des déchets nucléaires.



L'accord repose sur la fixation d'un montant forfaitaire de 15 MdsE.



'A moyen terme, l'accord permettra de libérer les actifs détenus par Electrabel et qui faisaient l'objet de garantie vis-à-vis de l'Etat belge pour la couverture des passifs nucléaires', souligne Oddo BHF.



Oddo BHF attend désormais le prochain catalyseur, à savoir la publication, le 28 juillet, des résultats semestriels. Et table sur un relèvement de la guidance 2023: 'nos estimations sont en moyenne 5% au-dessus du haut de la guidance 2023', souffle le broker.





