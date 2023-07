Engie : Objectifs confirmés après un bon premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie a confirmé vendredi ses objectifs pour 2023 après avoir fait état d'une 'très bonne performance financière' au titre du premier semestre, portée par ses activités renouvelables et de gestion de l'énergie.



Le groupe - qui évoque un contexte 'toujours caractérisé par une forte volatilité des prix' - dit viser un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros cette année.



Il réaffirme par ailleurs sa fourchette indicative de 8,5 à 9,5 milliards d'euros concernant son objectif d'Ebit annuel, hors nucléaire.



Engie a enregistré sur les six premiers mois de l'année un résultat net récurrent part du groupe de quatre milliards d'euros, contre 3,2 milliards un an plus tôt, soit une hausse de +24,6% (dont +24,8% en organique).



Son Ebit hors nucléaire a bondi dans le même temps de 52,7% à 6,7 milliards d'euros, avec une croissance organique qui atteint 52,8% pour un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros (+9,5% en données organiques).



Après ces annonces, l'action Engie se repliait de 1,4% vers 09h30 alors que le CAC 40 reculait de 0,3% à ce stade.



