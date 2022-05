Engie : Nouveau rebond, des brokers à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse (+1,3%) et enregistre une 4ème séance de progression (environ +11%).



Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Engie avec un objectif de cours relevé de 18 à 18,5 euros, jugeant que 'la résilience du modèle par rapport aux utilities traditionnelles est appréciable'.



'Le groupe est en mesure de capter des conditions de marché sensiblement plus favorables qui pourront justifier de futurs relèvements des estimations si les conditions de marché restent bien orientées', estime l'analyste au lendemain du point d'activité trimestriel.



Oddo rappelle en effet qu'Engie a dévoilé des résultats supérieurs à ses attentes pour le premier trimestre, l'amenant à réviser à la hausse ses attentes pour 2022, avec en particulier des hypothèses de prix sur l'exercice sensiblement réhaussées.



Rappelons que pour le premier trimestre, le groupe énergétique a publié un EBIT en croissance de 74% à 3,5 milliards d'euros et un EBITDA en hausse de 49% à 4,6 milliards, pour un chiffre d'affaires en progression de 85% à 25,6 milliards, 'dans des conditions de marché exceptionnelles'.



Suite à cette publication, UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 17 E.



' Nous partageons les principaux éléments de la conférence téléphonique de ce matin, y compris une discussion utile sur les risques liés au gaz et le développement potentiel de la filière française du biométhane ' indique UBS.



Engie vise désormais un résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2022 dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros.



