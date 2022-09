Engie : Nouveau plan mondial d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Engie annonce la mise en oeuvre d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié 'Link 2022', offre qui permettra aux collaborateurs du groupe énergétique d'acquérir des actions par le biais d'un FCPE ou en direct, en fonction des contraintes locales.



Le nombre maximum d'actions proposées dans le cadre de l'offre est fixé à 17 millions, soit 0,70% du capital social au jour de la décision du conseil d'administration. Il est prévu que les prix de référence et de souscription soient fixés le 15 novembre.



Selon le calendrier indicatif et susceptible d'être modifié, la période de réservation se déroulera du 22 septembre au 12 octobre inclus, la période de rétractation, du 16 au 18 novembre inclus, et l'offre sera réalisée le 22 décembre.



