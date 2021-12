Engie : Nomination au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2022, de Pierre-François Riolacci au poste de vice-président exécutif du groupe, en charge des finances, de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et des achats.



Placé sous la direction de Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, il sera membre du comité exécutif et succédera à Judith Hartmann, qui quittera le groupe énergétique le 15 janvier pour poursuivre sa carrière en dehors de l'entreprise.



Pierre-François Riolacci est actuellement CEO Europe d'ISS, groupe basé au Danemark qu'il avait rejoint en 2016 en tant que directeur financier. Auparavant, il avait été nommé directeur financier de Veolia en 2010, puis d'Air France-KLM en 2013.



