Engie : Mise en place d'une direction générale de transition

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie annonce ce jour que son Conseil d'administration, réuni ce lundi, a entériné l'acceptation par Isabelle Kocher de la proposition qui lui a été faite de mettre fin à ses fonctions de Directrice Générale, et ce sans attendre le terme de son mandat prévu pour mai 2020.



Isabelle Kocher a par ailleurs remis ce jour sa démission de son mandat d'administratrice.



'Afin d'assurer la transition, le Conseil d'administration a par ailleurs décidé de nommer avec effet immédiat Claire Waysand, Secrétaire Générale, en qualité de Directrice Générale, dans le contexte d'une direction collégiale avec Paulo Almirante, DGA et Directeur Général des Opérations et Judith Hartmann, DGA et Directrice Financière', indique le groupe.



