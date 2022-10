Engie : Mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'AG du 21 avril, Engie a confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 17 millions d'actions.



Ces actions pourront être rachetées du 18 octobre au 14 novembre inclus (sous réserve de prolongation jusqu'au 18 novembre inclus, le cas échéant). Le prix par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens et ne pourra excéder 30 euros.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations du groupe au titre de tout plan d'actionnariat salarié et notamment au titre de l'offre Link 2022, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.



