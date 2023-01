Engie : Le titre chute, un analyste n'est plus à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 5% après plusieurs analyses négatives.



Bank of America a dégradé mardi sa recommandation sur le titre, qu'il ramène de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 19 à 12 euros.



Dans une note consacrée aux fournisseurs de services collectifs européens diffusée dans la matinée, le bureau d'études explique que les risques entourant les résultats du groupe énergétique français sont, de son point de vue, orientés à la baisse.



BofA précise que ses objectifs initiaux, qui prévoyaient un potentiel haussier significatif au niveau des bénéfices, ont été annihilées, entre autres, par l'augmentation des provisions sur le nucléaire en Belgique.



L'analyste considère par ailleurs le mécanisme de récupération des recettes excédentaires des producteurs d'électricité mis en place par l'Etat français comme l'un des plus pénalisants d'Europe, là encore au détriment d'Engie.



UBS confirme pour sa part son conseil à l'achat et abaisse également son objectif de cours à 15 E (au lieu de 15,5 E) avant la mise à jour attendue du plan stratégique.



' Le consensus est peut-être un peu élevé. Nous réduisons les prévisions et ramenons le PT à 15,0 EUR, mais conservons notre note d'achat en raison de la faible valorisation injustifiée ' indique UBS.



