Engie : Lancement d'un projet dans l'hydrogène avec Equinor

(CercleFinance.com) - Equinor et Engie ont annoncé jeudi avoir formellement lancé le projet 'H2BE', une initiative visant à produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel en Belgique.



Les deux groupes expliquent vouloir s'appuyer sur les technologies de reformage autotherme (ATR) - une méthode de génération de gaz par catalyseur - et de captage et stockage du carbone (CCS).



Dans leur communiqué, Equinor et Engie indiquent avoir lancé une étude de faisabilité en vue d'identifier un site potentiel dans la région de Gand, avec l'objectif d'en démarrer les activités avant 2030.



En février dernier, les deux partenaires avaient signé un protocole d'accord en vue de développer des projets communs à faible intensité de carbone dans le domaine de l'hydrogène.



