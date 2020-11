Engie : La charge des véhicules électriques, avec Scania

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie et sa filiale EVBox Group indiquent avoir signé un partenariat de 4ans avecScania pour offrir aux opérateurs de transport de 13pays européens une solution d'e-mobilité complète et sur-mesure.



Cette coopération inédite couvrant les applications pour les camions et les bus apportera une solution d'e-mobilité complète aux clients de Scania, assure Engie.



Ces solutions de recharge haute puissance intelligentes et évolutives seront fournies à Scania par EVBox Group tandis qu'Engie concevra, proposera, installera et assurera la maintenance des solutions de recharge électrique et des services connexes aux clients de Scania dans diverses régions clés.



Le partenariat entre les trois entreprises débutera par des opérations dans 13pays européens avant d'être étendues à d'autres géographies à partir de la fin 2021.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.