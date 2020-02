Engie : L'UE autorise l'acquisition d'EDPR Offshore España

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'EDPR Offshore España, basée en Espagne, par Engie et EDP Renovaveis.



Offshore España est une filiale du groupe EDP, active dans les activités de parcs éoliens offshore au niveau mondial. EDP Renovaveis est également une filiale du groupe EDP, active dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens et de centrales solaires dans le monde entier.



' La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de son impact limité sur le marché '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENGIE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok