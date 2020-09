Engie : L'hydrogène séduit Oddo qui reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 14 euros.



Alors que les besoins en hydrogènes devraient augmenter ces prochaines années, Engie cherche justement à se positionner comme un pionnier dans ce domaine, ce qui pourrait lui permettre, à terme, de bénéficier ' d'un avantage stratégique ', explique Oddo.



Par ailleurs ' les plans hydrogènes annoncés par les différents gouvernements apportent un véritable support à la croissance future de ce marché ', poursuit le broker. Engie a ainsi déjà identifié les étapes de développement de sa stratégie hydrogène à moyen et long terme.



